سعر طبق البيض اليوم الأحد 10-7-2022 في الأسواق المحلية

يحب الناس في المناسبات والأعياد خاصة، صنع الحلوى المختلفة في ظل تجمع الأسر والعائلات، وبالتزامن مع عيد الأضحى يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم.

استقرت أسعار الدواجن دون تغيير في الأسواق، حيث حافظت الأسعار على نفس قيمتها منذ مطلع الشهر الجاري، ويحرص الناس على شرائه كأحد مكونات أطعمة عيد الأضحى المختلفة.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة عن كل ما يبحث عنه الجمهور، نعرض في التقرير التالي سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 10 يوليو، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

شهد سعر طبق البيض استقرارا في كل الأنواع منذ في مطلع الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة للمستهلك ما بين 65 و70 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 57 و59 جنيهًا في المزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار البيض بمختلف أحجام الأطباق في المحلات التجارية، كما يلي:

- سعر طبق البيض الأبيض اليوم، والذي يتكون من 30 بيضة، وصل إلى قيمة تتراوح بين 72 و90 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة، تراوح ما بين 75 و85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة بيض أحمر 18 بيضة سعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض 10 بيضات بين 25 و30 جنيهًا.