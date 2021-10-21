مصادر ترجح طرح العملة البلاستيكية بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

توقعت مصادر مصرفية طرح العملات البلاستيكية نهاية العام الجاري أو على أقصى تقدير مطلع العام المقبل، بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

المراحل النهائية لطباعة العملات البلاستيكية

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن العملة الجديدة فئة 10 جنيهات و20 جنيها، وهي في المراحل النهائية لتحضيرات الطباعة، وذلك بعد تأكيد البنك المركزي المصري أن النماذج التي تم تداولها قبل شهرين تقريبا والمصنوعة من البوليمر «البلاستيك» لم تُعتمد بشكل نهائي ولا تزال في طور التطوير والتعديل.

أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة

وتابعت المصادر أن البنك المركزي استخدم في العملات الجديدة ألوانًا وعلامات مائية حديثة متعارفًا عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، فعند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة، مشيرة إلى أن تصميم العملات البلاستيكية المصرية الجديدة شارك فيه بيت تصميم عالمي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ساهم بيت التصميم العالمي في نحو 90% من تصميم عملات الدول عالميًا.

العملات مصنعة من مادة البوليمر

وأعلن البنك المركزى المصري، في بيان سابق، أن العملات الجديدة مصنعة من مادة البوليمر، وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها؛ فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، وتتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، ما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.

استمرار التعامل بجميع العملات الورقية

وأكد البنك أنه مع اقترب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق، يجدد البنك المركزي المصري تأكيده استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، مشيرا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما يُتداول حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.