نبيلة عبيد عن منتدى المتحدة للإبداع: استثمار عظيم في المواهب

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنّ منتدى المتحدة للإبداع، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، هو أستثمار عظيم للمواهب الحقيقية.

عبيد: المنتدى سيوجه المواهب إلى الطريق الصحيح

وأضافت نبيلة عبيد، في تصريح خاص لـ«للوطن»، أن فكرة منتدى المتحدة للإبداع عظيمة حيث سيكتشف ويبحث عن المواهب في جميع المحافظات وسيوجههم إلى الطريق السليم: « حاجة حلوة جدا، وشيء عظيم، لأن البلد مليانة مواهب شابة، والاستثمار فيهم رائع».

تابعت نبيلة عبيد: «أولًا أحب أوجة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحاجات الحلوة اللي عملها للبلد، رقي وعظمة، ربنا يباركلنا فيه ملناش غيره بعد ربنا، وتوجيهاته بتشجيع واكتشاف المواهب شيء عظيم جدا».

أوضحت نبيلة عبيد، أنها تتذكر الموسيقار الراحل جمال سلامة، حيث كان دائما يبحث عن المواهب في القرى، وهذا ما سيفعله منتدي المتحدة للابداع، «بالفعل كان بيدور على المواهب اللي كانت تستحق، وكان بيسمعني هذه الأصوات، وردي عليه دائما ياسيدي على كدة، لأنها بالفعل كانت رائعة».

واختتمت نبيلة عبيد قائلة: «أشجع جدا فكرة منتدى المتحدة للإبداع وواجبنا كفنانين أن نوجه المواهب الشابه إليه».

منتدى المتحدة للإبداع

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم، فإنه تقرر عقد «منتدى المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها مؤخرا، أن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدووم»، وما حققه من نجاحات، أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين بمحافظات مصر كافة.