شافكي المنيري عن منتدى المتحدة للإبداع: بارقة أمل للمواهب

أكدت الإعلامية شافكي المنيري، أنّ منتدى المتحدة للإبداع، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، مهم للغاية لأنه يفتش عن المواهب الحقيقية لاكتشافها، ويمثل بارقة أمل لكل مبدع وفنان حقيقي.

وأكدت أن منتدى المتحدة للإبداع سيثمر عن فوائد جمة، أهمها الانتشار في جميع محافظات مصر والبحث عن فنانين حقيقين لأن مصر ولادة، لافتة إلى أن المحافظات أفرزت الكثير من مبدعي مصر ومصدر قوتها الناعمة دون أن يقتصر الأمر على القاهرة والجيزة.

ولفتت «شافكي»، إلى أن كل مواطن مصري بداخله موهبة في مجال من المجالات، والبحث عنها واكتشافها ووضعها على المسار الصحيح سيساعد على اكتشاف فنانين موهوبين.

أهمية منتدى المتحدة

وأشارت إلى أنها تحدثت في برنامجها «التاسعة»، عن أهمية منتدى المتحدة للإبداع، وضربت مثالًا بفرقة رضا التي كانت تجوب محافظات مصر كافة، ولازالت أعمالها الرائعة المصورة تعيش في وجداننا إلى الآن.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بتسليط الضوء على النشاطات التي تُشكل الوعي، مؤكدة أن الفن سفير لمصر في الوطن العربي والعالم أجمع، وأبسط الأمثلة على ذلك أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهم من الفنانين والمبدعين.