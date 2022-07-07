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نبيلة عبيد تستعين بـ«محمد نبينا» لتهنئة الحجاج: ربنا يكتبها لكل مشتاق

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هبة أمين
03:05 م | الخميس 07 يوليو 2022
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

 نشرت الفنانة نبيلة عبيد، مقطع فيديو من أغنية «محمد نبينا» للفنان حمادة هلال، لتهنئة حجاج بيت الله الحرام، بتأدية مناسك فريضة الحج والصعود إلى جبل عرفات بأراض المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

رسالة نبيلة عبيد للتهنئة بعيد الأضحى

وكتبت نبيلة عبيد، تعليقًا على الفيديو عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «حج مبرور وذنب مغفور، مبروك لكل من استطاع إليه سبيلا، وينولها لكل مشتاق من كل فج عميق، كل عام وأنتم بخير».

وفي الساعات الماضية عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في كافة المجالات المختلفة وإتاحة الفرصة لهم، مضيفة بقولها: «باعتباري فنانة مبسوطة جدًا بهذه المبادرة العظيمة».

مبادرة الرئيس لاكتشاف المواهب تدعو للفخر

وأضافت بتأكيدها أن اهتمام الدولة بالمواهب ودعمهم وثقل موهبتهم أمر يدعو للفخر والاعتزاز، متابعة: «الحقيقة كل الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة، هو أب فعلًا لكل المصريين».

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بقلم هبة أمين