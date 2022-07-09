استعدادات حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة: «كله هيطل بالأبيض».. صور

يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين الجديدة، الثلاثاء 12 يوليو الجاري، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر إقامة الحفل في بنورث سكوير.

وتم تجهيز المسرح بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر لأول مرة في مصر؛ لتقديم مستوى عالمي يساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة بمصر.

ويتميز أيضا الحفل بالديكور باللون الأبيض تحت إشراف ملك العشري كونسل ماسترز، وتنظيم شريف وكريم مجدي ومحمود طه ومن شروط الحفل الدخول بملابس بيضاء.

أسعار حفل عمرو دياب

أسعار التذاكر تبدأ من 1500 وتصل إلى 10 آلاف جنيه للشخص الواحد.

الفئة الثانية 20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد فيها لـ2000 جنيه، أما الطاولة في الفئة الثالثة بـ20 ألف جنيه وتضم 8 أشخاص فقط ويصل سعر الفرد فيها لـ2500 جنيه.

وطاولة الفئة الثالثة بـ35 ألف جنيه، وتضم 10 أفراد بتذكرة تبلغ 3500 للشخص الواحد، والفئة الرابعة 32 ألف جنيه، ولكنها تضم 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد.

أغنيات عمرو دياب الجديدة

وكان عمرو دياب شوق جمهوره الأيام الماضية بمجموعة كبيرة من أغانيه الجديدة التي يطرحها على مدار الصيف عبر أنغامي، ومن بينها زمن المجاملة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومن 6 لــ9، وناس حلوة"، وبحبك، ووزير السعادة، وباريس.

وطرح عمرو دياب مؤخرا أغنية اللوك الجديد، وحققت نجاحا كبيرا عبر السوشيال ميديا.