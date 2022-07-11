نقص الغاز الروسي يدفع الأسهم الأوروبية إلى التراجع اليوم

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بفعل خسائر للأسهم الحساسة للاقتصاد وسط مخاوف بشأن نقص في إمدادات الطاقة وإصابات جديدة بـ«كوفيد-19» في الصين، وهو ما يؤثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة ويبرز المخاوف حيال ركود اقتصادي.

ووفقاً لـ«رويترز»، بدأ «نورد ستريم 1»، وهو أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، صيانة سنوية اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتوقف التدفقات لعشرة أيام، لكن حكومات وأسواقا وشركات يساورها القلق بأن الإغلاق ربما يجرى تمديده بسبب الحرب في أوكرانيا.

المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يهبط نحو 0.5%

وارتد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، ليغلق منخفضا 0.5 %، بعد أن سجل يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات المكنشفة على الصين 2.8%، لتأتي في مقدمة القطاعات الأوروبية الخاسرة، ولتدفع المؤشر «داكس» الألماني ليغلق منخفضا 1.4%، ووفقاً لـ«رويترز».

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.9%، مع هبوط أسعار المعادن وخام الحديد بفعل المخاوف من أن تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19» في الصين، وقد يؤدي إلى فرض المزيد من القيود.

وأكدت «رويترز»، أن من بين أبرز الخاسرين في جلسة اليوم الاثنين، سهم «يونيبر» الألماني للطاقة، والذي هبط 14.4% مع تضرر الشركة بشدة من هبوط في إمدادات الغاز من روسيا.

بيانات التضخم

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء المقبل، بحثا عن مزيد من القرائن بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، يليها انطلاق موسم أرباح الشركات للربع الثاني من العام للاسترشاد بها على أداء الشركات وسط تضخم مرتفع وتشديد الأوضاع المالية.

وأشارت «رويترز» إلى أن مؤشر بنوك منطقة اليورو هبط بمقدار 2.3% محاذيا حذو هبوط حاد في عوائد السندات في المنطقة، لكن القطاعات الدفاعية أظهرت أداء متماسكا، وصعد مؤشر أسهم شركات المرافق 1.3%.