رامي صبري يحيي الذكرى السنوية لوفاة شقيقه: آه بغني وبشتغل بس مش مبسوط

أحيا الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية لوفاة شقيقه.

رامي صبري عن وفاة شقيقه: يوم من أسوأ أيام حياتي

ونشر رامي صبري صورة لقبر كريم شقيقه وعلق عليه قائلا: «أخي الغالي، زي النهارده تلقيت الخبر الصادم وهو خبر وفاتك، يوم من أسوأ أيام حياتي بجد وحشتنا يا كريم يا طيب، آه بغني وبشتغل لكن مش مبسوط في حاجة مهمة دايما ناقصة، دايما ببص ورايا علشان أشوفك مش بلاقيك زي ما كنت دايما معانا، فاكرك وكل يوم بدعيلك كل ما بفتكرك يا طيب، أنا مقصرتش معاك والله، بس هو ربنا عايز كده، وأقصى ما يمكن أن يفعله إنسان هو تنفيذ إرادة الله، ربنا يرحمك يا غالي ويصبرنا ويصبر أمي».

رامي صبري يطرح انتي جنان

وطرح الفنان رامي صبري الخميس الماضي أغنيته الجديدة «إنتي جنان» والتي قال عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات إنستجرام قائلا: «فخور جدا جدا بأغنيتي الجديدة إنتي جنان، وإني قدرت أعمل أغنية مختلفة تماما عن العادي والمتوقع، وده دايما اللي عايز أقدمه للجماهير المحترمة اللي بتفهم، بشكر الفنانين المبدعين اللي اشتغلوا على الأغنية واحد واحد، وأولهم الموزع المبدع صديقي جلال الحمداوي موزع موسيقي مختلف وفنان حقيقي وكل شغلنا مع بعض بيكون مختلف شكرا على الأغنية الحلوة أوي أوي».