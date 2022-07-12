أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في الأسواق المحلية

تختلف أسعار الخضروات في عيد الأضحى ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة الأسعار في الأسواق لأهمية الخضروات في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تحتاجها.

وفي إطار اهتمام ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات، تستعرض «الوطن» الأنواع المختلفة بأسعارها وفق الجولة الصباحية التي تجريها اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات بالأسواق

سجل سعر البصل بنوعيه الأبيض والذهبي بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 4 و5 جنيهات، كما بلغ سعر الثوم البلدي 11 جنيهًا، وسجلت الملوخية سعر 5.25 جنيه للكيلو، كما سجل كيلو الباذنجان أسود بـ6 و8 جنيهات.

واختلف سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، كما سجل الخيار سعرا يتراوح بين 12 و14 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 14 و16 جنيهًا، وجاء كيلو الفلفل الأخضر الحار بسعر 10.5 جنيه، في الأسواق اليوم الثلاثاء 12 يوليو.

أسعار الخضروات بمنافذ وزارة التموين في العيد

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة طوال أيام العيد، في جميع المنافذ المجمعات الاستهلاكية، الخاصة بوزارة التموين حيث سجل كيلو الخيار 8 جنيهات، كما قدمت الوزارة شبكة بطاطس تحتوي على 2 كيلو بسعر 9 جنيهات، وسجل كيلو الطماطم 3.5 جنيه، كما سجل طبق الفلفل الأخضر الحامي الذي يزن ربع كيلو 2 جنيه، وطبق فلفل ألوان بوزن 500 جرام بسعر 5.5 جنيه.

كما قدمت الوزارة خضروات مجمدة وسجل سعر الكيلو من البسلة السادة 13.25 جنيه، وسجل كيلو البامية المجمدة سعر 17.5 جنيه، وسجل سعر كيس السبانخ 6.75 جنيه، كما سجل سعر كيس الملوخية بسعر 8 جنيهات، وجاء كيس الخضار المشكل بسعر 8.25 جنيه.