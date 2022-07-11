الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يشكر الرئيس السيسي على دعمه لبطولة الأمم

وجه البنيني منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الشكر للسلطات المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رقم 25 والتي تستضيفها مصر من 11 وحتى 18 يوليو الجاري على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وصالة وزارة الشباب والرياضة.

وقال أريمو في كلمته بحفل افتتاح البطولة: «كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندته ودعمه لنا من أجل إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 25 وهي فرصة للتعبير على امتناننا للسلطات المصرية على هذا المجهود الرائع لتنظيم هذه البطولة».

وأضاف: «اليوم تجتمع أسرة كرة اليد من أجل حضور هذه البطولة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي كرس وقته من أجل حضور حفل افتتاح البطولة اليوم، والتي أتمنى أن تنال إعجاب الجميع، وأشكر الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دعمه لنا طوال الوقت».

منصورو يقدم الشكر لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي

وتابع: «كل الشكر لاتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة على حسن التنظيم وأيضا أشكر اللجنة الإعلامية على المجهود الرائع لإظهار البطولة بشكل مميز أمام الجميع».