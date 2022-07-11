الحرب الأوروبية تدفع أسعار الوقود بالمغرب والإمارات لمستويات قياسية

تواجه دول العالم أزمات اقتصادية متتالية بعد اندلاع الحرب «الروسية - الأوكرانية» في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، والتي ما تزال تداعياتها السلبية تلقي بظلالها على أسعار النفط في كل دول العالم.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج»، ارتفعت أسعار النفط حتى مساء يوم الجمعة الماضي بمقدار 2%، بعدما سجلت العقود الآجلة لخام 106.81 دولارا للبرميل في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

أكثر الدول العربية تأثرا بارتفاع أسعار النفط

وجاءت دولتا الإمارات والمغرب كأكثر الدول العربية تأثراً بارتفاع أسعار النفط، إذ سجلت أسعار الوقود فى دولة الإمارات ارتفاعات متتالية منذ نهاية فبراير الماضي، حيث أعلنت مع مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود التي سيتم التعامل بها طوال شهر يوليو وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأعلنت الإمارات زيادة أسعار البنزين بمقدار يصل إلى 49 فلسا، بينما ارتفعت أسعار كل لتر ديزل بمقدار 6 فلسات بالمقارنة بأسعار الوقود في الشهر الماضي.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات سجلت أسعار الوقود كالتالي:

- بنزين 98.. ارتفع إلى 4.63 درهم (يعادل 23.79 جنيه مصري) لسعر اللتر الواحد.

- بنزين 95.. ارتفع إلى 4.52 درهم (يعادل 23.23 جنيه مصري) لسعر اللتر الواحد.

- بنزين 91.. ارتفع إلى 4.44 درهم (يعادل 23.25 جنيه مصري) لسعر اللتر الواحد.

- لتر الديزل.. سجل 4.76 درهم (يعادل 24.46 جنيه مصري).

وتجري الإمارات آلية تسعير تلقائي للوقود، سواء بالارتفاع أو الهبوط، بعد إضافة تكلفة التشغيل بالنسبة للشركات الموزعة للوقود، ليصل سعر لتر البنزين في الإمارات أعلى أسعار الوقود فب منطقة الشرق الأوسط.

تداعيات الحرب على المغرب

ولم ينج المغرب أيضا من ويلات الحرب الدائرة في أوكرانيا، إذ سجلت محطات بيع الوقود في المغرب ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود، فسجل سعر لتر البنزين 18 درهما (يعادل 33 جنيها مصريا).

واعتبرت مواقع إلكترونية مغربية أن تلك الأسعار قياسية وغير مسبوقة، خاصة أن المغرب يواجه ارتفاع في معدلات التضخم بسبب الحرب الروسية إذ قفز التضخم في المغرب إلى 4.1 % في نهاية شهر إبريل الماضي بحسب مواقع إلكترونية مغربية.