أسعار النفط ترتفع مع نقص المعروض التي فاقت مخاوف الركود

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مع مخاوف بشأن الإمدادات مدفوعة بانخفاض إنتاج أوبك، والاضطرابات في ليبيا، والعقوبات المفروضة على روسيا، التي طغت على المخاوف من ركود عالمي يضعف الطلب.

وارتفع خام برنت 1.55 دولار أو 1.4% إلى 113.18 دولار للبرميل، بعد أن هبط أكثر من دولار في التعاملات المبكرة، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 1.2 % إلى 109.77 دولار.

وفقًا لمسح أجرته رويترز، لم تنجح منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تحقيق هدف تعزيز الإنتاج في يونيو الماضي.

التضخم في منطقة اليورو

سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في يونيو، مما عزز الحجة من أجل زيادات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في حين سجلت ثقة المستهلك الأمريكي مستوى قياسيًا منخفضًا. بحسب رويترز.

وأعلنت السلطات في ليبيا العضو بأوبك، حالة القوة القاهرة في مينائي السدر ورأس لانوف وكذلك حقل الفيل النفطي يوم الخميس قائلة إن إنتاج النفط انخفض بمقدار 865 ألف برميل يوميا. بحسب رويترز.

الإضراب في النرويج

إضافة إلى مشاكل الإمدادات المحتملة، قد يؤدي الإضراب في النرويج هذا الأسبوع إلى خفض الإمدادات من أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية وخفض إجمالي إنتاج النفط بنحو 8%.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية في إشارة إلى قدرة المنتجين المحدودة على ضخ المزيد من النفط «هذه الخلفية من الانقطاعات المتزايدة للإمدادات تتعارض مع نقص محتمل في الطاقة الإنتاجية الفائضة بين منتجي النفط في الشرق الأوسط».. بحسب رويترز.

إنتاج الإكوادور

من ناحية أخرى، تضرر إنتاج الإكوادور بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، التي تسببت في خسارة البلاد لما يقرب من مليوني برميل من الإنتاج، حسبما قالت شركة النفط الحكومية بتروكوادور.