أسعار النفط تنتعش مع عودة مخاوف الإمدادات.. كم سعر البرميل اليوم؟

ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من 3% اليوم الأربعاء قبل تقليص بعض المكاسب حيث عاد المستثمرون إلى السوق بعد الانهيار الشديد في الجلسة السابقة، مع عودة مخاوف العرض إلى الواجهة حتى مع استمرار المخاوف بشأن الركود العالمي.

خام برنت يرتفع 2.9%

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 3.08 دولار أو 2.9% إلى 105.85 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة بعد أن هوت 9.5% يوم الثلاثاء ، وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس الماضي.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 102.14 دولار للبرميل، مرتفعًا 2.64 دولار، أو 2.7%، بعد أن أغلق دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر أبريل.

وقال ليون لي، المحلل المقيم في شنغهاي لدى CMC Markets: «على الرغم من أن النفط الخام لا يزال يواجه مشكلة نقص الإمدادات ، إلا أن العوامل الرئيسية التي أدت إلى عمليات البيع الحاد في النفط أمس لا تزال قائمة». بحسب CNBC.

أضاف «لي»، أنه قد يكون انتعاش اليوم تصحيحًا قصير الأجل للمضاربين على الانخفاض ومن المرجح أن تظل أسعار النفط تحت الضغط في المستقبل القريب.

صناعة النفط «تحت الحصار»

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يوم الثلاثاء، إن صناعة النفط «تحت الحصار» بسبب سنوات من نقص الاستثمار، مضيفا أنه يمكن تخفيف النقص إذا سمح بإمدادات إضافية من إيران وفنزويلا. بحسب CNBC.

الحد من سعر النفط الروسي

كما حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من أن الاقتراح الياباني للحد من سعر النفط الروسي عند حوالي نصف مستواه الحالي سيؤدي إلى انخفاض كبير في النفط في السوق ودفع الأسعار إلى ما فوق 300-400 دولار للبرميل. بحسب CNBC.

إضراب في قطاع البترول النرويجي

من ناحية أخرى، تدخلت الحكومة النرويجية يوم الثلاثاء لإنهاء إضراب في قطاع البترول أدى إلى خفض إنتاج النفط والغاز، حسبما قال قيادي نقابي ووزارة العمل، مما ينهي الجمود الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

بحلول يوم السبت، كان الإضراب قد خفض صادرات الغاز اليومية بمقدار 1.117 مليون برميل من المكافئ النفطي (boe)، أو 56% من صادرات الغاز اليومية، في حين كان من الممكن أن يضيع 341000 برميل من النفط، وفقًا لأرباب العمل النرويجيين للنفط والغاز (NOG). قال اللوبي.