هيفاء وهبي لجمهورها بعد نجاح أغنية «تيجي»: شكرا لدعمكم.. بحبكم

وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الشكر لجمهورها بعد نجاح أغنيتها الجديدة «تيجي»، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت هيفاء وهبي، مجموعة صور من كواليس الأغنية وعلقت عليها قائلة: «شكرا لكم جميعا حبايبي.. شكرا لردود الأفعال ودعمكم لأغنية تيجي.. بحبكم».

طرح أغنية «تيجي» لهيفاء وهبي

وطرحت الفنانة هيفاء وهبي، الجمعة الماضيه أغنيتها الجديدة «تيجي»، على قناتها الرسمية بـ«يويتوب»، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى، وهي من كلمات الشاعر أحمد عبدالنبي، وألحان غريب، وإخراج سليم الترك.

وروجت «وهبي»، للكليب خلال التصوير عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وذلك بنشر لقطات من الكواليس أثناء التدريبات على عدد من الرقصات وعلقت: «رقص.. رقص .. رقص».

وبدأت هيفاء وهبي، تصوير الأغنية في مايو الماضي بلبنان حيث استغرق التحضير نحو أسبوعين، وتدربت على استعراضات الكليب مع عددا من الراقصين، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.