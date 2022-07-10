أغنية هيفاء وهبي الجديدة «تيجي» تحقق 3 ملايين مشاهدة

حققت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة «تيجي»، والتي طرحتها أول أمس تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية بـ«يويتوب».

أغنية «تيجي» تحقق 3 ملايين مشاهدة

واقتربت أغنية «تيجي» لهيفاء وهبي من تحقيق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

هيفاء وهبي تقدم رقصات استعراضية مختلفة

واعتمدت هيفاء وهبي في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.

وتقول كلمات أغنية هيفاء الجديدة «تيجي»:

ﺗﻴﺠﻲ ﺗﻴﺠﻲ ﺗﻴﺠﻲ

ﻧﺎﺧﺪ ﻭ ﻧﺪﻱ تدريجي

ﻧﻘﺮﺏ اكتر ﻑ ﺗﻴﺠﻲ

ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺣﻠﻮﺓ ﺑﻴﻨﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ

ﺷﺎﻳﻔﺎﻙ ﺳﺮ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﻲ

ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻣﺶ ﻭﺍﺧﺪﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

ﺍﻣﺴﻚ ﺧﻂ سير ﺣﻴﺎﺗﻲ

ﺍﻩ ﺧﻠﻴﻚ ﻟﻘﻠﺒﻲ ﺑﻮﺻﻠﺔ

ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻔﻴﺶ ﺍﺭﺍﺩﺓ

ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻌﻤﻠﺶ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ

ﻭﻻ ﻗﺎﻟﻠﻲ ﻧﻬﺪﻱ ﻛﺪﻩ

ﻭﻻ ﻃﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﺯﺍﺩ ﻫﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ

ﻟﻴﻚ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﺍﻩ بحبك ﺍﻳﻪ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ

ﻫﻴﺎ ﺟﺖ ﺃﻭﺍﻡ ﺍﻭﺍﻡ

لما ﻣﺮﺓ ﺟﺖ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻑ ﻋﻴﻨﻴﺎ

ﻭﺟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺣﻠﻮﺓ ﺑﻮﻧﺴﻮﺍﺭ.