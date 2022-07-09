عمر كمال لـ«الوطن»: أحترم الراقصات «بس مش عاوز حد ينسب نجاحي ليهم»

حالة كبيرة من الجدل أثارها الفنان عمر كمال، بعد تصريحاته لـ «الوطن»، عن قراره بعدم تقديم أية أعمال فنية خاصة به بعد ذلك، مع راقصات، وتسبب هذا الأمر في حالة من الهجوم عليه من قبل البعض.

وفى تصريحات لـ«الوطن»، كشف الفنان عمر كمال عن وجهة نظره، فقال إنه لا يريد أن يغضب منه أحد، قائلا: «بالعكس أنا بحترم الراقصات جدا، ومش بسيئ لهم خالص، بس أنا فى شغلي الناس مش عايزة دا، وأنا بغني للناس في الأول والآخر، فأنا مش عاوز الناس تحطني في حتة معينة كدا، اللى هو أنت بتنجح بالرقاصات».

عمر كمال يوضح قرار اعتزاله الراقصات

وتابع كمال: «أنا طلعت لقيت الفن الشعبي من قديم الأزل بيستخدموا فيه رقاصات، بس يمكن الناس متوسمة فيا خير شوية، فمش عايز أكرر دا تاني، لكن مش عاوزهم يزعلوا مني».

أزمة عمر كمال

يذكر أن الفنان عمر كمال، كان صرح بأنه لن يعمل مع الراقصات مرة أخرى فى أعماله الفنية، وبالفعل نفذ هذا القرار فى أغنيتة الجديدة حلوين، التى يقدمها على طريقة الديو مع الفنان عبد الباسط حمودة، وتم الاستعانة بموديل بدل الراقصة.

يأتي تعاون كمال وحمودة، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا فى فيديو كليب ضيعنا، وكتب كلماتها إسلام المصري وعمرو قطب ومصطفي الجن وألحان عمرو قطب وإسلام المصري وتوزيع إسلام شيبسي، وحققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت حاجز المليون مشاهدة.