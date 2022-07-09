عمر كمال يبتعد عن المهرجانات في أغنية جديدة: سأختار الكلمات بعناية

قرر مؤدي المهرجانات عمر كمال، الابتعاد في أغنيته المقبلة عن المهرجانات والأغاني الشعبية، وبالفعل انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «خلينا سهرانين» سيتم طرحها خلال فترة الصيف.

وقال عمر كمال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه قرر خلال الفترة المقبلة تقديم نفسه كمطرب، بأغنية تشبهه وهي أغنية بعنوان «خلينا سهرانين» وستكون بعيدة تماما عن أغاني المهرجانات والشعبي.

عمر كمال: سأختار الكلمات بعناية

وأكد كمال بأنه خلال الفترة المقبلة سيختار كلمات أغانيه بعنايه شديدة على أن تكون الكلمات كلها جيدة، ولا تحمل أية ايحاءات أو كلمات يتضايق منها الجمهور، وهذا ما فعله فى أغنية العيد أيضا التى يتعاون فيها مع الفنان عبد الباسط حمودة.

عمر كمال وعبد الباسط حمودة

يذكر أن الفنان عمر كمال يستعد لطرح ديو غنائي جديد يجمعه بالفنان عبد الباسط حمودة بعنوان «حلوين» وانتهيا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهيي من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري وتوزيع إسلام شيبسي وحققت نجاح جماهيري كبير عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول كلماتها:

شبعانين وعينينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي في جيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كثير فلوس

ا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا في يوم مقامنا.