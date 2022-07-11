عمر كمال يعلن انفصاله عن خطيبته: «أنا حزين جدًا»

كشف مؤدي المهرجانات، «عمر كمال»، عن دخوله في حالة حزن شديد، إثر انفصاله عن خطيبته، بعد قصة حب شديدة جمعت بينهما، قبل 6 أشهر تقريبًا، قائلًا: «أنا حزين».

وقال عمر كمال، خلال لقاء مع تليفزيون عمان الأردني، على هامش إحياءه حفله الأول في سوريا، قبل أيام: «أنا قاعد معاك في أحزن حالاتي، أنا في العادي هتلاقيني فرفوش.. انفصلت إمبارح عن خطيبتي.. قبل الحفلة بـ 48 ساعة فقط، لكن الله أعلم هنرجع تاني ولا لأ».

«حالتي النفسية سيئة جدًا بعد انفصالي»

وأوضح مؤدي المهرجانات، إنّ هذه هي المرة الأولى له، التي تسوء فيها حالته النفسية، بسبب فشل قصة عاطفية، قائلًا: «أول مرة يأثر عليا نفسيًا وأنا قاعد، طول عمري بعرف أفصل»، لافتًا إلى أنه يتغافل عن أحزانه قبل صعوده إلى المسرح للقاء الجمهور «على المسرح بفصل شوية».

وأضاف عمر كمال، «كنت مرتبط من 6 شهور بس، وكنا هنعلن عن التفاصيل كلها الأيام الجاية، ومش عارف هيكون ليا نصيب معاها أم لا.. مش عارف».

حقيقة دخول عمر كمال في علاقة عاطفية مع شيماء المغربي

وفي سياق متصل، نفى عمر كمال، ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن دخوله في علاقة عاطفية مع المطربة الشابة شيماء المغربي، على خلفية تعاونها معه في دويتو «أنتي قلبي»، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال مؤدي المهرجانات «أي زميلة بعمل معاه دويتو، الجمهور بيجوزني لها، لمجرد إنّ حالة الانسجام اللي بتظهر في الكليبات بيفتكروها حقيقية، لكن ده مجرد شغل بس».

عمر كمال يرفض التعليق على ارتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي

وكان عمر كمال، رفض خلال حواره الأخير مع «الوطن» في بث مباشر، الإفصاح عن هوية خطيبته، والتعليق على الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن دخوله في قصة حب مع ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مش هعلق على ده.. آخر الصيف هتعرفوا».

ويُجدد عمر كمال، تعاونه مع الفنان عبد الباسط حمودة، في أغنية جديدة تحمل اسم «حلوين»، ومن المُقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم الخميس المُقبل.