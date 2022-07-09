دينا تهاجم عمر كمال بعد انتقاده للراقصات: «أنت مش بتغني موشحات.. والتعميم جهل»

شنت الراقصة دينا، هجومًا ضاريًا على المطرب عمر كمال، بعد إعلانه عدم استعانته براقصات في أعماله الغنائية المقبلة، بعد تعرضه لانتقادات من جمهوره، ولرغبته في تقوى الله، حسبما أكد في تصريحاته لـ«الوطن».

وكشف عمر كمال، عن تلقيه انتقادات سلبية من الجمهور بعد استعانته بالراقصة أوكسانا في كليب «ضيعنا»، الذي جمعه بالمطرب عبدالباسط حمودة منذ فترة، لكنه استدرك قائلاً: «أوكسانا فوق رأسي، إنسانة كويسة ومحترمة، وده شغلها، بس ممكن الناس مش متقبلة ده، ولذلك قررت أبعد عن ده خالص».

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمر كمال استعان براقصات في أغلب أغنياته، وتساءلت: هل كلامه عن الراقصات حاليا معناه توجيهه رسالة للناس أن ما قدمه كان سيئا، وقرر تصحيح مساره؟ «كلامه مش هيغير حاجة في الحالتين، ومش مستنين منه يقول إن الراقصة بتعمل شغلها».

دينا لـ عمر كمال: أنت جاي تتقي ربنا على حساب الراقصة؟

وعلقت على حيثيات قراره، باستبعاد الراقصات من أعماله الغنائية، لرغبته في تقوى الله قائلة: «اتقي الله في تصرفاتك وأعمالك، هو أنت بتغني موشحات؟ عندك مليون طريقة تتقي ربنا بيها، لكن متقولش إنك هتتقي ربنا لما متجبش فنانة جنبك، لأنك أساسا بتعمل أغاني بترقص».

دينا: تعميم ذوق الجمهور جهل

كما أبدت دينا تحفظها على كلام عمر كمال، حينما أكد أن الناس غير متقبلة لوجود الراقصات، فقالت: «أنت جبت كلامك الغريب ده منين؟ مهنة الرقص لها محبين في كل مكان، فتعداد الشعب المصري 110 ملايين نسمة، والفن أذواق، فمن الممكن أن تجد فئة من الجمهور لا تحب نوعية أغنياتك، ولكن من يعمم جاهل بكل تأكيد»