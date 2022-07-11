موعد المولد النبوي 2022.. آخر إجازة رسمية في العام

ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء العالم، موعد المولد النبوي الشريف 2022، للاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق عن طريق إقامة مجالس تنشد فيها قصائد مدح النبي، ويتزامن يوم المولد النبوي الشريف مع إجازة رسمية للموظفين في القطاع العام والخاص.

موعد المولد النبوي 2022، تصدر عمليات البحث عبر المحركات المختلفة؛ أبرزها جوجل، وتستعرض «الوطن» موعده وفق الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزارء، وذلك على النحو التالي:

موعد المولد النبوي 2022

وأوضح الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام آخر إجازة رسمية في عام 2022، وتكون السبت 8 أكتوبر.

وجدير بالذكر أن شهر أكتوبر يشهد يوم آخر إجازة وهو الخميس 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، على أن تكون إجازات شهر أكتوبر، الأخيرة في عام 2022، ولن تكون هناك إجازات أخرى هذا العام.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وبعد رصد موعد المولد النبوي 2022، نستعرض حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث رد الأزهر ودار الإفتاء على التساؤلات الخاصة بالاحتفال ومزاعم البعض بعدم جواز ذلك، مؤكدين جواز ذلك والتهادي أيضا في ذلك اليوم العظيم وخاصة أن الرسول كان يحتفل بيوم مولده، ولم يرد أي نص يمنع الاحتفال أو التهادي في ذكرى المولد النبوي الشريف.

الإجازات الرسمية المتبقية عام 2022

وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي تنتهي يوم الخميس 14 يوليو، يشهد عام 2022 أربع إجازات أخرى؛ أولها السبت 23 يوليو إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وبعدها إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق السبت 30 يوليو إجازة، وفي شهر أكتوبر يشهد يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر ذكرى انتصارات أكتوبر، أما السبت الموافق 8 أكتوبر فهو المولد النبوي الشريف.