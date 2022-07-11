كشف غموض العثور على جثة شاب مقتول أمام مخزن بكفر شكر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من حل لغز العثور على جثة شاب، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، أمام مخزن لإعادة تدوير البلاستيك بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين، حدثت بينهم وبين المجني عليه مشادة كلامية، خلال مطالبة أحدهم للمجني عليه برد مبلغ مالي كان قد اقترضه منه.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وكذلك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الذين كان قد سرقه المتهمون بعد ارتكاب الواقعة.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.. ثم جريمة

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بالقليوبية، أنه يوم الواقعة توجه المتهمون إلى حيث مكان تواجد المجني عليه بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر، لاستعادة مبلغ مالي كان قد اقترضه المجني عليه من أحد المتهمين، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية «بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش»، وخلال مقابلتهم المجني عليه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بإطلاق عيار ناري فأحدث إصابة المجني عليه.

المتهمون استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمخزن

وتابعت التحريات، أن المتهمين استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمخزن، بالإضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وفروا هاربين، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

وكانت قد شهدت منطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر، واقعة العثور على جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري بالرأس، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة «محمد ع ا»، 35 عاما، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.