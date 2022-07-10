مجازر القليوبية تستقبل 684 أضحية في اليوم الثاني للعيد

أعلن الدكتور محمد شوق، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، أن مجازر المحافظة، البالغ عددها 30 مجزراً، واصلت فتح أبوابها لاستقبال الأضاحي مجاناً في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

إجراءات وقائية واحترازية

وقال الدكتور محمد شوق إن عدد الأضاحي، التي استقبلتها المجازر خلال اليوم الثاني للعيد، بلغ 684 أضحية، تم ذبحها بالمجازر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأعمال فحص من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر، مشيراً إلى أنه لم يتم رفض أي أضحية خلال اليوم الثاني للعيد.

استقبال الأضاحي بالمجان

وأضاف مدير مجازر القليوبية أنه تم توجيه تعليمات صارمه للمجازر، التي فتحت أبوابها لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك، بمنع دخول الأضاحي المريضة، والتي لا تتوافر فيها شروط السن، وإجراء الكشف على اللحوم، وإعدام اللحوم المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كالحمى القلاعية والسل.

ولفت «شوق» إلى أنه تم منع عدد من الأضاحي والمذبوحات من دخول المجازر خلال اليوم الأول، من قبل طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال، نظراً لعدم الصلاحية لكونها هزيلة، وبالتالي تكون لحومها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، باستمرار المتابعات للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة ونظافة الشوارع، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية، وإلزام الجزارين والمترددين على المجازر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما وجه المحافظ بنقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها، حفاظاً علي البيئة ومنعاً للتلوث، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، داعياً المواطنين إلى عدم الذبح بالشوارع، والحفاظ على نظافتها، حرصاً على الصحة العامة.

في سياق متصل، وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.