وكيل «شباب القليوبية» يتابع أنشطة مبادرة «العيد أحلى» في قها

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، فاعليات اليوم الثالث من مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك في مركز شباب مدينة قها، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

إدخال البهجة على المواطنين في العيد

تأتي فاعليات مبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب» في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة بضرورة المشاركة المجتمعية للوزارة في كافة الفعاليات والمناسبات القومية والاجتماعية، والتي تهدف لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال والشباب والأهالي.

فتح مراكز الشباب وتوزيع هدايا على الأطفال

وأكد «الصبروط» أن فاعليات المبادرة بدأت من الساعات الأولى لأول أيام عيد الأضحى، وعقب صلاة العيد مباشرةً، وفقاً للتعليمات التي تم تعميمها على جميع مراكز الشباب، بفتح أبوابها أمام الجمهور، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتوفير الأنشطة والاحتفالات، وفقاً لإمكانيات كل مركز شباب في نطاق محافظة القليوبية، طوال أيام عيد الأضحى.

بدء تشغيل حمامة سباحة مركز شباب قها

وفي مركز شباب مدينة قها، احتفل الرواد ببدء تشغيل حمام السباحة بنظام حق الانتفاع (BOT)، الذي افتتحه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة القليوبية، كما أكد «الصبروط»، خلال زيارته للمركز، على ضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة لرواد حمام السباحة، مع ضرورة تواجد المنقذين والمدربين.

على جانب آخر، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى التزام مراكز الشباب بالتعليمات، لإسعاد الجمهور، مؤكداً على تنفيذ عدة مسابقات رياضية وفعاليات ترفيهية على مستوى المحافظة، منها مبادرة «العب واكسب»، ومبادرة «عيدك أون لاين» للموسم الثالث على التوالي، مؤكداً أن المبادرة أدخلت البهجة والسرور على المواطنين في العيد، وتم وفتح حمامات السباحة بالمجان.