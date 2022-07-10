توافد المواطنين على حدائق ومتنزهات القليوبية للاحتفال بعيد الأضحى

قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الحدائق التابعة للمحافظة وجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والأحياء، شهدت توافدا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك في وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبا لأية طوارئ.

فتح حدائق المحافظة للاحتفال بالعيد

وأكد المحافظ أن جميع الحدائق التابعة للمحافظة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين في ثاني أيام العيد، ومختلف المتنزهات بالمراكز والأحياء، لقضاء احتفالات عيد الأضحى وسط الحدائق على النيل وقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.

طوارئ في عيد الأضحى

وتابع الهجان، إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجولات الميدانية، وتفقد الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وحل أية مشاكل قد تطرأ خلال أيام العيد، وتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع الحدائق والمنتزهات والشوارع للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي، بالإضافة إلى التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية لحماية المواطنين وضمان استمتاعهم بالإجازة.

جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام، مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث.

تكليف الأجهزة التنفيذية بالعمل طوال العيد

وأضاف المحافظ، أنه عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور جميع القيادات التنفيذية ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة، وتم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والطب البيطري، على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحي، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة، مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

يذكر أن محافظ القليوبية قرر ـ في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 114، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس آب رقم 01119992624، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء.