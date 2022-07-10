مصرع شاب من القليوبية غرقاً بالإسكندرية في ثاني أيام العيد

لقى شاب مصرعه غرقًا في أحد الشواطئ التابعة لإحدى القرى السياحية بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى، ذلك بعدما قدم من محافظة القليوبية للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية، إلا أنه غرق نتيجة ارتفاع الأمواج، وعدم إجادته للسباحة.

وتمكن عدد من الغواصين ومنقذي الشاطئ من انتشال الشاب في حالة خطيرة، ونقله إلى أحد المستشفيات، إلا أنه لفظ أنفاسه أثناء محاولة إسعافه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم الجثة إلى ذويه، بعد تصريح السلطات المختصة بدفنها.

تفاصيل غرق شاب في الإسكندرية

البداية حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطاراً من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بوجود غريق بشاطئ قرية «شهرزاد» السياحية بنطاق حي العجمي، وجرى انتشال الشاب ونقله إلى المستشفى، ليتوفى أثناء محاولة الأطباء إنقاذه.

وتوجه مسؤولو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى شاطئ القرية السياحية محل الواقعة، وتبين غرق شاب يُدعى «أحمد م. س.»، 25 سنة، مقيم بمنطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وتمكن عدد من الغطاسين والمنقذين ورواد الشاطئ من انتشاله وهو على قيد الحياة، وسارعوا بنقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه توفى فور وصوله.

ارتفاع أمواج الشواطئ في الإسكندرية

وشهدت شواطئ القطاع الغربي في الإسكندرية، اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى، ارتفاعاً في الأمواج ما تبعه رفع الرايات الحمراء، مع تواجد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بكامل طاقتها بداية من الصباح الباكر بكافة الشواطئ، للتأكد من التزام المستأجرين والعمال بالتعليمات، مع توفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد بالشواطئ.