مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء لهوه بالقليوبية

لقي طفل مصرعه غرقا بمياه ترعة الزبير بمشتهر بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري، ونُقلت لمستشفى طوخ تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

دفن الجثة بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى بعد انتهاء أعمال الطب الشرعى، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل غرقا بمياه ترعة الزبير بمشتهر بدائرة المركز.

الأهالي ينتشلون الجثة

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق «سعيد ع ع»، 11 سنة، بمياه ترعة الزبير بمشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء قيامه باللهو بحوار شاطئ الترعة مع أصدقائه انزلقت قدمه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وشيع أهالي منطقة مشتهر الجثة لمثواها الأخير، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.