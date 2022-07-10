بريد الوطن .. قاتل ومقتول والحاجة للردع والعلاج

بعد قتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها بجامعة المنصورة، أرى أننا بحاجة إلى تفهم الأوضاع الاجتماعية ودور المرأة فى المجتمع، وكذلك الناحية الاقتصادية للأسر الفقيرة، ومحدودة، ومتوسطة الدخل، ووضع حلول لرفع المعاناة عنهم بطرق حديثة، فالتأخير يولد الكبت ثم الانفجار، مع تكثيف دور المؤسسات الدينية، والمختصين المعتمَدين، بجرعة التفاسير السليمة لحقائق ما يدعونا إليه الله، وتكثيف دور الثقافة، مع وجود أعمال فنية جيّدة مبسّطة من المسلسلات والأفلام ووضع حلول جيّدة لمعالجة القضايا المؤدية للقتل والتفرقة والتعصّب والتطرّف لتفتيت شعب مصر والدولة، وسن قوانين جديدة رادعة تواكب تغيير نمط الجرائم، مع غلق كل بوابات الأسباب المؤدية للجرائم بأنواعها، وغلق بوابة الحلول العرفية التى تدفع بارتكاب الجريمة المنفردة، وزيادة الندوات والمحاضرات فى المجالات المختلفة فى المدارس، وتفعيل حقيقى للأنشطة المختلفة والإعلام التربوى، وتفعيل دور الإخصائيين بالطرق الحديثة على أرض الواقع، والقضاء على الآفات الضارة مثل المخدرات والمسكرات بأنواعها المختلفة، والتعاطف مع المقصرين بالإهمال المتعمّد بحجة ظروفهم صعبة، وسرعة المحاكمة وتنفيذ الحكم فور صدوره فى حالة اكتمال الملابسات المؤدية للجريمة، مع مراعاة دقة التحريات وفحصها جيداً ونحن نثق فى القضاء المصرى.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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