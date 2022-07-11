القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وابنتها في بور فؤاد

القي رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع شرطة بورفؤاد أول، القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وابنتها بمدينة بورفؤاد، في بورسعيد، إثر مشادة كلامية بينهم، بسبب سير المتهم بدراجته البخارية عكس الاتجاه.

مصدر أمني: مشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي

وقال مصدر بمديرية أمن بورسعيد إنه تم إلقاء القبض على المتهم بالاعتداء على سيدة وابنتها، بسبب مشادة كلامية، بدأت من السيدة فى ميدان بورفؤاد ببورسعيد، حيث أنها كانت تقود سيارة بصحبة ابنتها، وفوجئت بسائق دراجة بخارية يسير عكس الاتجاه، فحدثت مشادة كلامية بينهم، وصلت إلى حد التشابك بالألفاظ، فثارت الأم لابنتها وبادلته بوابل من الألفاظ، وامتد التراشق بالالفاظ إلى اشتباك بالأيدي، حيث أقدم المتهم على ضرب الأم بقبضة يده «بوكس» في عينها.

ما تم تداوله من تغيير المتهم لملامحه عند حلاق «فيلم هندي»

وتجمع عدد من المارة الثائرين للسيدة، وهاجموا سائق الدراجة البخارية، وفضوا الاشتباك بين المتهم والسيدة وابنتها، وقامت الأم بتحرير محضر رقم 853 إداري أول بورفؤاد، وأكد مصدر أمني أنه تم القبض على المتهم أثناء وجوده في محل للحلاقة، ليس بغرض تغيير شكله، كما ادعت بعض الصفحات التى تثير الشائعات على «فيسبوك»، واصفاً تلك الأقاويل بأنها بمثابة «فيلم هندي»، وطالب المصدر صفحات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الشائعات والتهويل منها، دون التأكد من صحتها.

المارة تدخلوا لإنهاء المشاجرة بين المتهم والمجني عليهما

من جانب آخر، أوضح شاهد عيان يعرف السيدة وزوجها، أن المشادة وصلت بعد التراشق بالألفاظ إلى الأيدي، وأن المارة تدخلوا لإنهائها، وأنها وارد حدوثها في أي بلد في العالم، وليست حدث غريب في مصر، مشيراً إلى أن المارة تصدوا له.

وأدان الشاهد ما كتبه زوج السيدة الهارب إلى أمريكا لأسباب أمنية، من قصة بعيدة عن واقع الحادث، وأكد أنه يريد إحداث بلبلة في مصر، حيث بث مقطع فيديو، تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، يرصد مشاجرة عن بعد بميدان بورفؤاد، دون توضيح أطرافها، إلا من عنوان للفيديو يوضح استغاثة زوج من شخص يقول انه مقيم بأمريكا، من آخر اعتدى على زوجته وابنته دون توضيح الأسباب.