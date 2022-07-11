مجزر بورسعيد يواصل استقبال الأضاحي في ثالث أيام العيد

واصل مجزر بورسعيد فتح أبوابه لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، والكشف عليها بما يحقق التأكد من صلاحية لحوم الأضاحي للاستهلاك الآدمي، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

الاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة مجزر بورسعيد

وشدد محافظ بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة المجزر على أعلى مستوى، مؤكدا أن مجزر بورسعيد يقدم خدمة ذبح الأضاحي بأسعار مناسبة، فضلا عن توافر طبيب بيطري داخل المجزر لفحص الأضاحي قبل عملية الذبح.

المحافظ يناشد المواطنين بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها

وناشد المحافظ، المواطنين، بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في مجزر بورسعيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.