وائل جسار يقترب من تحقيق مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «أنا مش مصدق»

اقترب الفنان وائل جسار من تحقيق مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «أنا مش مصدق»، خلال 48 ساعة من طرحها.

أغنية أنا مش مصدق

أغنية «أنا مش مصدق» لوائل جسار، من كلمات منصور الشادي، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية وائل جسار «أنا مش مصدق»:

أنا مش مصدق إننا مش ويّا بعض….ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني…أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعدو…هينتهي وترجع تقولي وحشتني…أنا كل يوم بعدي على نفس الأماكن..وأفتكر لمسة إيديك وكلام عينيك وألاقي…حبك جوة مني لسه ساكن..وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك.

حفل وائل جسار في عيد الأضحى

وأحيا الفنان وائل جسار، حفلا غنائيا ضخما في لبنان ضمن حفلات موسم رفع شعار كامل العدد، وقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، فغنى لأول مره أغنيته الجديدة أنا مش مصدق، التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق.

كما غنى مجموعة من أغانيه القديمة، ومنها «غريبة الناس، عيان، بتوحشيني، يا ما خبيت بعيني، مشيت خلاص، خلي الفراق».

وحرص جسار على النزول من على المسرح والسير وسط جمهوره والتقاط الصور التذكارية معهم.