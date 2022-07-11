قال المطرب محمد عدوية، إن المنتج بشكل عام يهتم بتحقيق الربح ولكن مع التطور الذي نشهده اختلف الأمر عن زمن شريط الكاسيت، وأصبح في مصر عدة أنواع من المزيكا، لافتا إلى أن التنوع الموسيقي في مصر اختفى بشكل مؤقت وعاد بقوة وأصبح التنوع لا ينتهي.

«عدوية»: المهرجانات مفيش مشكلة فيها بس بدون ألفاظ خادشة

وأوضح «عدوية» خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى، أن والده يحب الجميع ويتمنى الخير لكل من يحاول الغناء، «المهرجانات مفيش مشكلة منها بس نحاول مايبقاش فيه كلام خادش أو مالوش معنى، ونراعي الأجيال الجديدة».

محمد عدوية: أي لون موسيقي جديد بيتعرض للهجوم في بدايته

وأشار «عدوية» إلى أن عدوية في بدايته هاجمه الكثيرون بالرغم أنه لم يقدم سوى أغانٍ شعبية خفيفة غير خادشة للذوق العام، «أي جديد بيتعرض للهجوم لأنه جديد على المستمع، والأجيال الجديدة عندها وجهة نظر، والنجاح نحكم عليه بالسمع إزاي وفين».

وأكد المطرب محمد عدوية، أن المستمع حاليا يبحث عن الجديد والإبداع في المزيكا والبعد عن التقليدي، لافتا إلى أنه بالرغم من الحفاظ على التراث لا بد من صناعة قوالب جديدة «دلوقت بيقولوا مؤديين مش مطربين، أي مزيكا على أي كلام جديد والناس بتفرح، واحنا ضد أي لفظ خارج».