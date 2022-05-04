محمد عدوية يطرح أغنيته الجديدة «الناس نوعين».. فيديو

طرحت شركة «كلمة»، اليوم، أغنية جديدة ‏تحمل اسم «الناس نوعين» للفنان محمد عدوية، وهي فكرة ورؤية المنتج ياسر حسنين.

وشارك ‏عدوية في الأغنية، مطرب الراب سداوي، ‏وهي من إنتاج شركة كلمة.

‏وأكد المنتج ياسر حسنين، في بيان له، أن هذه الأغنية جديدة على محمد عدوية، ولكنه ‏لديه إمكانية أن يتلون لهذا الشكل، متوقعا نجاح الأغنية.

محمد عدوية يطرح «استضعفوني»

يذكر أن محمد عدوية طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم «استضعفوني»، وظهر فيها بشكل مختلف عن الأعمال الفنية التي قدمها قبل ذلك، وهي من كلمات أحمد شكرى وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف، وإخراج هشام ممدوح.

ويقول مطلع الأغنية: «استضعفوني عشان شايفني من غير ضهر.. وعروسة أحلامي ما أملكها مهر.. والدنيا لو تديني عقد الوجع يتكر.. وأن يوم فرحت أقول خير ألف بعد الشر».

نجاح أغنية طريق إسكندرية للفنان محمد عدوية

كما حقق محمد عدوية، نجاحا كبيرا من خلال أغنية «طريق إسكندرية»، التي طرحها منذ فترة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يويتوب»، وهي من كلمات سامح فرج، وألحان إسلام صالح، وتوزيع محمد نور، وإنتاج شركة كلمة، ومكس وماستر خالد رؤوف، وتصميم البوستر إبراهيم العمري.