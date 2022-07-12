حميد الشاعري: «عندي ربع ضارب.. وماشي على ريجيم من سنين»

قال الفنان حميد الشاعري، إنه لا يشرب قهوة أو شاي أو سجائر ويتبع نظاما صحيا للحفاظ على صحته منذ عدة سنوات، اليوم، يعتمد على تقليل الكربوهيدرات والنشويات، لافتا إلى أن فطاره عبارة عن تمرة واحدة وكوب ماء ساخن عليها ملعقة زيت زيتون وزيت حبة البركة وملعقة عسل.

يوم بالبيجامة

وأضاف الشاعري خلال حواره في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن لديه «ربع ضارب» ونزل مع أصحابه في مدينة الرحاب مرتدين البيجامة وأطلقوا عليه «بيجامة داي» وكان يرتدي شبشب «زنوبة» ويتجول في المدينة به طوال اليوم.

استغراب صاحب السوبر ماركت

وأكد الفنان، أن صاحب السوبر ماركت استغرب حضوره بالبيجامة ليشتري طلباته فرد عليه بأنها زي معروف لدى الجميع في العالم أجمع، متابعا: «البيجامة يوم وقفة العيد كانت حاجة مقدسة، لكن دلوقتي الناس بتلبس الترنج».

تعاون مع مختلف الفنانين

وحضر الفنان إلى مصر في ثمانيات القرن الماضي من ليبيا وأحدث ثورة كبيرة في عالم الموسيقى واستقر في مصر وبدأ التعاون مع عمرو دياب ومحمد منير ومحمد محيي وكوكبة من النجوم كانوا في بداية حياتهم الفنية.