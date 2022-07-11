حميد الشاعري: محمد منير يملك كل أسراري.. وهو أول صديق لي في مصر

كشف الفنان حميد الشاعري عن مدى صداقته بالكينج محمد منير، إذ ذكر أن أول صديق له في مصر كان الفنان محمد منير، وما زال معه كل أسراره، موضحًا أنه كان يستمع لكل أغاني الكينج منذ صغره، وكانت أول أغنية يسمعها لـ محمد منير «بنتولد»، كما أنه استمر على سماع أغاني محمد منير عندما كان يدرس في لندن، وذلك خلال حواره في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويُعرض على شاشة «سي بي سي».

بداية صداقة حميد الشاعري مع الكينج محمد منير

وعن بداية صداقته بمحمد منير، ذكر «الشاعري»، أنه عندما جاء إلى مصر من أجل التوقيع مع شركة للإنتاج الفني، من أجل القيام بالعديد من الأعمال الفنية له، كان الفنان محمد منير متواجدا في نفس الشركة ومن هنا بدأت صداقتهما، فيما أبدع بغناء أغنية «عيني.. عيني.. نفسي ومنى عيني» أثناء حواره في نفس البرنامج، وسط تصفيق حاد من جمهور الإعلامية منى الشاذلي، كما أبدع في غناء أغنية «جلجلي جلجلا» وتفاعل معه جمهور البرنامج.

منى الشاذلي تعبر عن مدى تقديرها لتاريخ حميد الشاعري الغنائي

من جانب آخر، أعربت الإعلامية منى الشاذلي، عن تقديرها للفنان حميد الشاعري، مؤكدة أن له تاريخ كبير في العمل الغنائي المميز، «إنت حالة خاصة وليس شخص عمل أغاني، وملحن كبير، وحميد قيمته الكبرى صانع فعلي للأغنية، وله بصمة في كل ركن من أركان الأغنية إنت تاريخك كبير أوي ولازم الواحد يتعب ويدور على كل الأعمال اللي انت عملتها وتعبتنا أوي يا حميد»، فيما رد مازحًا: «أنا آسف أوي والله».