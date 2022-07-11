تعرف على تفاصيل أغنية وزير السعادة لـ عمرو دياب.. تصدرت التريند

حققت أغنية وزير السعادة لـ عمرو دياب، نجاحاً كبيراً خلال الساعات الماضية عقب طرحها عبر منصة «أنغامي» وصفحات الهضبة الرسمية.

وزير السعادة لـ عمرو دياب كلمات هاني رجب

وأغنية وزير السعادة لـ عمرو دياب، من كلمات هاني رجب، ألحان أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، ميكساج و ديجتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، وجميع الأغاني تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وكشف الفنان أحمد زعيم، ملحن الأغنية، عن كواليس وزير السعادة لـ عمرو دياب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه دخل التاريخ حين ما أطلق دياب الأغنية، لكون عمرو دياب هو نجم نجوم الوطن العربي، «الشعراء والملحنين يشتهروا بعد العمل مع عمرو دياب».

وذكر الملحن أحمد زعيم، «كلمة وزير السعادة تصدرت الترند، لأنها لايقة على عمرو دياب، وبالنسبة لي يكفي أنني تعاونت معه.. أنا أرى نفسي دخلت التاريخ بتلك المشاركة، فالجمهور يتذكر الملحنين والشعراء بأعمالهم مع الهضبة، وأتمنى تكرار التعاون معه».

كلمات وزير السعادة عمرو دياب.. تريند مصر

يقول مطلع أغنية وزير السعادة لـ عمرو دياب:

عيشها برواقه ملهاش إعادة

إسألني أنا وزير السعادة

الحلو قوله في وشه يا حلو

وأبعد بعيد لو كان مُش حلو

خليك مع إللى يخليك حلو

دوّر على إللى بيسعدنا

خلى المزاج معاك عالى وتمام

واللي بوشين بلاش وياه الكلام

والدنيا حلوه ملهاش إعادة

إسألني أنا وزير السعادة

طبع الحياه مفيهوش نقاوه

أسمع كلامي عيشها بهداوه

واللي يعاديك بلاش م العداوه

هو اللي خسران مُتعتها