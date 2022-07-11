حميد الشاعري: والدتي مصرية من الإسكندرية.. وكنت باجي من ليبيا لابس مايوه

قال الفنان حميد الشاعري، إن والدته مصرية الجنسية، بينما هو حصل على الجنسية المصرية عام 2006، إذ عاش طفولته بالكامل في ليبيا، لكن مصر أعطته الكثير وجاء مصر عندما بلغ الـ19 عامًا، معبر بقوله: «كنت باجي من ليبيا للإسكندرية وأنا لابس المايوه، لأن والدتي من الإسكندرية وأقاربها كلهم في الإسكندرية»، وذلك خلال حواره في برنامج «معكم»، الذي تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والذي يُعرض على قناة «سي بي سي».

العديد من الأعمال الفنية القديمة يرددها الناس دون معرفة ملحنها

وأضاف «الشاعري»، أنه كان يهوى الطيران، وذهب لدراسة الطيران في لندن، ولكن أثناء دراسته حدث له بعض الظروف التي جعلته يعود إلى القاهرة من أجل استكمال دراسته بها، موضحًا أنه لا يهمه أن يعرف الناس أنه موزع وملحن للعديد من الأعمال الفنية، وبالأخص للهضبة عمرو دياب، وذلك لأن العمل هو الذي يعيش، والعديد من الأعمال الفنية القديمة يرددها الناس دون معرفة ملحنها، وهذا أمر لا يغضبه.

التقى عمرو دياب للمرة الأولى في الأردن

وأوضح حميد الشاعري، أن أول أغنية نجحت له مع الهضبة كانت تحمل اسم «ونندم» والتي طرحها عام 1990، كما أن عمرو دياب، دارس للموسيقى وأنهما متفاهمين وصرحاء جدًا وأن عمرو دياب قدم ألحانًا مميزة جدًا ووزعها له ومنها أغاني «يومنهم، وأيامنا، عرفتي مين حبك، ليالي العمر»، مؤكدًا أنه التقى عمرو دياب للمرة الأولى في الأردن وكانا يقطنان في غرفة واحدة من أجل تقديم إحدى الحفلات هناك، ومن بعدها صاروا أصدقاء.