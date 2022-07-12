حميد الشاعري: توقفي عن الغناء كان خارجا عن إرادتي.. وهذه بداية معرفتي بـحكيم

كشف الفنان حميد الشاعري، أسباب توقفه عن الغناء، وذكر أنه توقف بالفعل عن الغناء لكن لأسباب خارجة عن إرادته، إذ صدر قرار بمنعه من الغناء، هو وأي شخص يتعامل معه يتوقف، و هذا الأمر تم في تسعينيات القرن الماضي، موضحًا أن السبب المعلن أنه لم يجدد كارينه النقابة، لكنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك، «في فترة توقفي عن العمل الفني قدمت أعمالا ولحنت أغاني ولكن كتبت بأسماء أشخاص آخرين».

أول تعاون مع مصطفى قمر كان «سكة العاشقين»

وأضاف «الشاعري»، خلال حواره في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة «سي بي سي»، أنه التقى بالفنان مصطفى قمر لأول مرة عن طريق الصدفة، وقال: « كنت بصيف في الإسكندرية ولقيت لمة فقلت دا حاوي، وركنت العربية ونزلت ووجدت شاب أبيض وعيونه ملونة يغني برفقة زملائه، وكانوا في أولى جامعة واستمعت لهم وقلت له أنا موقع مع شركة سونار وتعالى بكرة القاهرة ووقع بالفعل مع الشركة»، وأول تعاون بينهما كان في أغنية «سكة العاشقين».

كواليس تعرف الشاعري وحكيم

وأوضح حميد الشاعري، أنه تعاون مع سيمون، قائلا: « بنت بلد جدعة وبتنور أي عمل وعملت معها أغنية بتكلم جد، عام 1990، وهي من ألحاني وتوزيعي»، مؤكدًا أنه تعرف على المطرب الشعبي حكيم بطريقة غريبة، «كانت ابنة شقيقه تصور إعلان في مكان به استوديو التسجيل الخاص بي، وجاءت وقالت: عمو حميد أنا بحبك أوي وعمي بيغني أحسن منك، فقلت لها إحنا عايزين أصوات وسألتها: هو فين عمك؟ قالت: هو في مغاغا في المنيا، فقلتلها قوليله أنا عايزة».

وتابع قائلا: «حكيم جاء لشركة سونار ووقع للشركة وأول أغنية كانت نظرة 1991، وكانت أول مرة أوزع أغاني شعبية، واستعنا بعتاولة الملحنين الشعبيين ومنهم حسن إش اش، وصوت حكيم عجبني جدا، وفيه باور كبير».