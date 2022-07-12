«تويتر»: نحتفظ بجميع حقوقنا التعاقدية والقانونية بعد انسحاب إيلون ماسك من الصفقة

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، عدة أحداث بارزة خلال الساعات القليلة الماضية، بينها تداعيات إلغاء الملياريدر الأمريكي، إيلون ماسك، لصفقة شراء «تويتر»، فيما شهدت «بورصة نيويورك» الأمريكية، تراجعا في مؤشراتها بعد إغلاق جلسة التداول.

اعتبرت شركة «تويتر»، انسحاب الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مؤسس «سبيس إكس»، إيلون ماسك، انسحاب الأخير من صفقة شراء موقع التدوينات المصغرة بقيمة 44 مليار دولار، لاغيا وغير مبرر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«تويتر»: التزمنا بكل ما نص عليه الاتفاق مع ماسك في أبريل الماضي

وأضافت «تويتر»، أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في أبريل الماضي، موضحة في خطاب منشور عبر موقع «سلطة أسواق المال» الأمريكية، أنها بناء على ما تقدم تطالب إيلون ماسك بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

وأشار محامي «تويتر»، ويليام سافيت، إلى أن الاتفاقية لا تزال سارية المفعول، مضيفا في رسالة إلى محامي ماسك، أن الشركة ستواصل تقديم المعلومات التي طلبها الملياردير بموجب الاتفاق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإغلاق الصفقة.

وتابع سافيت قائلا، إن شركة «تويتر» تحتفظ بجميع حقوقها التعاقدية والقانونية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

انخفاض مؤشر «ستاندرد أند بورز» بـ48.19 نقطة

وفي سياق آخر، تراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض «ستاندرد أند بورز 500» بـ48.19 نقطة «1.23%»، ليسجل 3854.43 نقطة

وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي»، 164.31 نقطة «0.52%»، ليحقق عند الإغلاق 31173.84 نقطة، فيما شهد «ناسداك المجمع» تراجعا بـ 262.71 نقطة «2.26%» ليسجل عند إغلاق الجلسات 11372.60 نقطة.

بدوره، تراجع الجنيه الإسترليني، أمس الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي، بـ 0.92 % ليسجل مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1905 دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وارتفع الإسترليني، مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، بنسبة0.02 % ليحقق 1.1822 يورو.