تراجع «ستاندرد أند بورز 500» عند إغلاق «بورصة نيويورك» بـ 11.63 نقطة

شهدت الساحة الاقتصادية حول العالم، عدة أحداث، خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها، إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك» على انخفاض، فيما أعلنت السلطات الجزائرية، اكتشاف احتياطيات تتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف في حقل «حاسي الرمل».

وتراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، أمس الاثنين، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، بـ 11.63 نقطة إلى 0.30 %، ليحقق 3900.11 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 91.96 نقطة

وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 62.42 نقطة «0.20 %»، ليغلق عند 31438.26 نقطة، كما شهد «ناسداك المجمع» تراجعاً بـ 91.96 نقطة «0.97 %»، ليحقق عند الإغلاق 11515.66 نقطة.

من جانبها، قالت قناة «سي إن بي سي»، إن المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، فقدت قوة الدفع، بفعل خسائر لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة مثل «أمازون» و«ألفابيت».

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04 %

وفي المملكة المتحدة، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتس 100»، أمس الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.69 %، مسجلا مكاسب تعادل 49.51 نقطة، ليصل إلى 7258.32 نقطة.

بدوره، تراجع الجنيه الإسترليني، مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04 % ليتداول عند 1.2276 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 0.25 %، إلى 1.1594 يورو.

عربيا، أعلنت الجزائر، أمس الاثنين، اكتشاف رواسب هامة من الغاز المكثف في حقل «حاسي الرمل» في الصحراء، وقالت مجموعة «سوناطراك» للنفط والغاز في بيان، إن الاحتياطيات المكتشفة تتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف.

وأضافت «سوناطراك»، أن حجم الغاز المكثف، يشكل واحدا من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال الـ20 سنة الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتعتزم شركة النفط والغاز الجزائرية، بدء استغلال الاحتياطيات في نوفمبر المقبل بإنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا.

تركيا: اكتشاف مكامن نفطية جنوبي البلاد بقيمة مليار دولار

وفي تركيا، أعلن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، اكتشاف مكامن نفطية في «منطقة أضنة» الواقعة في جنوبي تركيا، يقدر احتياطي النفط فيها بمليار دولار، وقال في خطاب موجه إلى الشعب عقب اجتماعا الحكومة، إن التحضيرات مستمرة لبدء الإنتاج في ما مجموعه 10 آبار، من خلال حفر 8 آبار جديدة في الحقل ذاته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.