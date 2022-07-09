الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» يلغي صفقة شراء «تويتر»

أعلن الملياردير الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مؤسس شركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك عن إلغائه اتفاق شراء موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، البالغ قيمتها 44 مليار دولار، معللاً ذلك بأن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وأوضح محامو ماسك، في إخطار للجهات التنظيمية، أن «تويتر» تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

وفي وقت سابق، هدد ماسك، بوقف صفقة شراء «تويتر» ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات.

وتراجعت أسهم «تويتر» بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي، فيما أكدت الشركة، عقب إعلان ماسك إلغاء الصفقة، أنها ستقاضي الملياردير الأمريكي حتى إتمام صفقة الشراء.

رئيس مجلس إدارة «تويتر»: الشركة ستنتصر في «محكمة ديلاوير»

وأوضح رئيس مجلس إدارة «تويتر»، بريت تايلور، أنّ مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج، مضيفًا أنّ المجلس ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع ماسك، فوقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويفتح إلغاء ماسك، الصفقة التي وقعها في أبريل الماضي، الباب أمام معركة قضائية مع «تويتر» حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.وأضاف تايلور على «تويتر»، أنه على ثقة من أن الشركة ستنتصر في «محكمة ديلاوير».

من جانبها، تباينت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، أمس الجمعة، وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 46.40 نقطة، 0.15%، ليسجل 31338.15 نقطة.

تراجع «ستاندرد أند بورد 500 القياسي» بـ 3.24 نقاط

كما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورد 500 القياسي» بـ 3.24 نقاط«0.08%»، ليحقق عند الإغلاق 3899.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 13.96 نقطة، أو«0.12 %»، ليسجل عند إغلاق البورصة 11635.31 نقطة.