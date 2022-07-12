اليورو يقترب من التساوي مع الدولار.. ويصل إلى أدنى مستوى منذ 2002

أشارت قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى أن نقطة التعادل للعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والدولار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، موضحة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اليورو الآن عند مستويات 1.0014 دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002.

تراجع «اليورو» بأكثر من 11% منذ بداية 2022

وأضافت القناة الاقتصادية، أن تراجع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بأكثر من 11% منذ بداية 2022 وسط مخاوف من التضخم و الركود بجانب الحرب «الروسية الأوكرانية».