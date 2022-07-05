20 مليار ريال سعودي لمواجهة الأسعار.. وارتفاع الإسترليني مقابل «اليورو» بـ0.11%

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، أهمها إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتخصيص دعم مالي قدره 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، فيما شهد النفط ارتفاعا في العقود الآجلة لـ«خام برنت» أكثر من دولارين.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتخصيص دعم مالي قدره 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنّ المبالغ المعلنة في الأمر الملكي سيخصص منها 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص باقي المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتضمن القرار الملكي، تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام 2022، وتخصيص 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا، كما خصص القرار 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، ارتفاعا بأكثر من دولارين لتصل إلى 114.68 دولارا للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتس 100»، أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.89% مسجلا مكاسب تعادل 64.00 نقطة، ليصل إلى 7232.65 نقطة، كما سجل الجنيه الإسترليني، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي بزيادة 0.01% ليسجل 1.2102 دولار أمريكي.

وصعد الجنيه الإسترليني، مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بـ0.11%، ليحقق 1.1611 يورو.

ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية بنحو 0.6% في يونيو الماضي

وفي كوريا الجنوبية، سجل معدل التضخم أعلى مستوى في 20 عاما خلال يونيو الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وارتفع التضخم في كوريا الجنوبية على أساس شهري، بنحو 0.6% في يونيو الماضي، مقارنة بتوقعات زيادة بنحو 0.5%، فيما ارتفع التضخم الأساسي «يستثني الطاقة وأسعار الغذاء» بـ3.9% على أساس سنوي، وصعد بنحو 0.4% على أساس شهري.

وعربيا، ارتفاع مؤشر بورصة تونس «توناندكس» بنسبة 0.28% ليصل عند 7515.40 نقطة، فيما بلغ مجموعُ الأموال المتداولة 1.290 مليون دينار تونسي.

وفي اليابان، قال وزير الخارجية، يوشيماسا هاياشي، إنّ «طوكيو» طلبت من «موسكو» عبر القنوات الدبلوماسية، توضيحات بشأن مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن مشروع «ساخالين -2»، مضيفا في مؤتمر صحفي، أنّ المشروع مهم لضمان إمدادات طاقة مستقرة لبلاده.

وكان بوتين، أصدر في وقت سابق، مرسوما بتأميم شركة «ساخالين لاستثمارات الطاقة» لتصبح ملكا لبلاده.

من جانبه، حذّر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، من أنّ نقص الغاز في أوروبا قد يؤدي إلى نزاع على تقاسمه بين دول أوروبا، فيما أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي، أنّ ضمان أمن الطاقة يحتاج من «الاتحاد الأوروبي» العودة إلى مصادر الطاقة التقليدية، والتخلي عن الطاقة الخضراء بشكل مؤقتا.

العمال البريطاني يضع خطة من 5 نقاط لإنجاح «بريكست»

بدوره، استبعد رئيس حزب «العمال» البريطاني كير ستارمر، عودة لندن إلى الاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة إن وصل حزبه إلى السلطة، وقال إنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد.

وأوضح ستارمر، أنّه وضع خطة من 5 نقاط لإنجاح خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست».