رئيس الإذاعات الإسلامية: التلاحم بين الحجاج يعطي رسالة على قوة الإسلام

قال الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإسلامية، إن الرسالة الإعلامية لبث شعائر ومناسك الحج لهذا العام، تكمن في وسطية وقوة الإسلام، بالإضافة إلى تقديم رسالة خاصة إلى العالم بأن الإسلام قوي بمسلميه وأن هناك التزامًا شديدًا بشعائره ومنها الحج.

عمرو الليثي : المسلمون قوة لا يستهان بها

وأضاف عمرو الليثي، خلال تصريحات خاصة للتليفزيون السعودي على هامش التغطية الإعلامية لشعائر الحج، أن تلك التجمع للحجاج والتلاحم يعطي رسالة على قوة الإسلام، وأنها قوة لا يستهان بها، مشيرًا إلى أن تلك الصور الرائعة للحجيج تعطي رسالة على اتحاد المسلمين من كافة الأطياف والبلدان، متوجهين إلى الله بالدعاء أن يغفر لهم ويرحمهم.

المشاهد الرائعة للحجيج تعطي رسالة للعالم على اتحاد المسلمين وقوتهم

وأشار عمرو الليثي،إلى أن الرسالة الإعلامية والمشاهد الرائعة للحجيج تعطي رسالة للعالم على اتحاد المسلمين وقوتهم، والصور الخاصة للحجيج خير دليل وأهم رسالة للعالم بأن المسلمين قوة لا يستهان بها، بقوة إيمانهم بالله وعزيمتهم، وشعائر الحج تحقق التكامل الإسلامي بين جميع الدول الإسلامية من كافة أنحاء وبقاع الأرض.

وكان عمرو الليثي، وقع مؤخرا بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ونقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، داخل اتحاد الفنانين العرب بوسط القاهرة، وشهد البروتوكول إنتاج عدة أعمال بين الاتحاد ونقابة المهن التمثيلية.