انطلاق أولى رحلات «مصر للطيران» لعودة الحجاج غدا

تنطلق أولى رحلات شركة مصر للطيران غدا، لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، حيث كشف مصدر بشركة مصر للطيران، عن أنّ الجسر الجوي لعودة الحجاج، ينطلق غدا من مطاري جدة والمدينة المنورة، والشركة ستنقل خلال رحلة عودة الحجاج نحو 19 ألفا و500 من الحجاج المصريين والفلسطينيين والماليين، فضلا عن حجاج الترانزيت، عبر 114 رحلة.

استعدادات «مصر للطيران» لعودة الحجاج

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ شركة مصر للطيران استعدت بشكل مكثف لنقل الحجاج من الأراضي السعودية إلى مصر، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وجرى تشكيل مجموعات عمل من مختلف قطاعات الشركة، لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات وصولهم بمطار القاهرة، وإرسال بعثة من العاملين في الشركة من مختلف التخصصات إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، لتسهيل إجراءات الحجاج الذين ستنقلهم الشركة من المطارين السعوديين.

تعليمات مصر للطيران للحجاج

ووجّهت شركة مصر للطيران، تعليمات للحجاج العائدين على متن رحلاتها، كما يلي:

- الحضور إلى المطار قبل موعد انطلاق الرحلة بـ6 ساعات، إذا كانت الرحلة من مطار المدينة المنورة.

- الحضور إلى المطار قبل موعد انطلاق الرحلة بـ8 ساعات إذا كانت الرحلة من مطار جدة الدولي.

- الالتزام بعدم اصطحاب الزكائب والأجولة القماشية.

- مسموح لكل حاج باصطحاب حقيبتين فقط، على ألا يزيد وزن كل حقيبة منها عن 23 كيلو جرام.

- مسموح لكل حاج باصطحاب حقيبة يد معه على الطائرة، شرط ألا يزيد وزنها عن 8 كيلو جرام.

يذكر أنّ شركة مصر للطيران تنقل خلال رحلات العودة، حجاج القرعة والتضامن والبالغ عددهم نحو 9 آلاف حاج، فضلا عن نحو 4 آلاف من حجاج المستوى السياحي.