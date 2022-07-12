مصادر روسية: 7 قتلى في قصف أوكراني لمنطقة خيرسون

أعلنت مصادر روسية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 7 أشخاص في قصف أوكراني لمنطقة خيرسون، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مطالبات بإخلاء المدينة

وطلبت أوكرانيا، من المدنيين في خيرسون إخلاء المنطقة في أسرع وقت ممكن، بعد أن لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم بعد أن أصابت الصواريخ الروسية مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة دونيتسك بأوكرانيا في وقت سابق.

وحث نائب رئيس الوزراء الأوكراني، المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا على الإجلاء سريعا بينما تستعد القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك.

أوكرانيا تفقد السيطرة على خيرسون

وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى التي أعقبت الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.