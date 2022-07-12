القوى العاملة تحصّل 175 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريا في جدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، في تسوية مستحقات 11 مصريا كانوا يعملون لدى شركة للدعاية والإعلان بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير القوى العاملة، إنّ المستحقات بلغت 34 ألفا و835 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا.

حقوق العمالة المصرية في الخارج

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالي في جدة، بمتابعة مستحقات العمال الـ11 في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

تحصيل مستحقات 11 مصريا بالخارج

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، يفيد بأنّ مكتب التمثيل العمالي بجدة، نجح في التسوية الودية مع صاحب العمل لشكوى جماعية مقدمة ضد شركة مكارم الخماسية الصناعية بمشروع الإسكان جدة، وتحصيل مستحقات العمالة المصرية لـ11 مصريا، بإجمالي مستحقات بلغت 34 ألفا و835 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا، وصرف تذكرة سفر وإخلاء طرف والتنسيق الكامل مع القنصلية بشأن سفرهم وتم التنازل من الشاكين للمكتب.

وقدّم العاملون الشكر لوزارة القوى العاملة، ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، على المتابعة والتواصل المستمر مع الشركة المشكو في حقها، حتى الحصول على كامل مستحقاتهم.