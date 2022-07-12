سيارات مرسيدس وسكودا ونيسان في مزاد يوم 17 يوليو.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمرك السويس والسخنة ملاكي وبيك أب وبضائع جمارك السويس والسخنة وميناء بدر، الأحد الموافق 17 يوليو الجاري، الساعة 12 ظهرا، في قاعه نادي الجيزة الرياضي، بشارع البحر الأعظم في الجيزة.

وجاءت تفاصيل مزاد السيارات والبضائع المتاحة يوم 17 يوليو 2022، على النحو التالي:

سيارات جمرك السويس والسخنة

ووفق بوابة التعاقدات العامة تشمل السيارات ملاكي وبيك أب ماركات شيفروليه، مرسيدس، سكودا، كاديلاك، متسوبيشي، نيسان.

بضائع جمارك السويس والسخنة وميناء بدر

كما تشمل بضائع جمارك السويس والسخنة وميناء بدر ماكينات صناعية، أقمشة، خيوط، كيماويات، لعب أطفال، نجف وأباليك ووحدات إضاءة، بخور، كمامات، كاوتش، كمبيوترات وأجزاءها ولوازمها، رخام، قطع غيار سيارات، سماعات، أدوات مطبخ ومائدة، أكسسوارات حريمي ورجالي، أحذية، طابعات، تليفونات محمول ولوازمها، مفروشات، أجهزة كهربائية.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، على أن يتم دفع 30% في رسوم المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع، وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الهيئة تقدم عدد من المزادات المختلفة بين الحين والآخر طول العام لبيع مختلف أنواع السيارات مثل مرسيدس ودايو وشيفورليه وهيونداي وBMW، وغيرها كما تشمل المزادات لبيع بضائع مختلفة، إذ أعلنت أيضا عن مزاد 18 يوليو لبيع سيارات ماركات أودي، رينو، شيفروليه، ميتسوبيشي، هيونداي، دايو، كيا، فيات، نيسان، فورد، دودج، جيب شيروكي، افيكو، سي زد، ايشر، هوندا، داتسون، سوزوكي، نصر، أوبل، تاتا، بيلاروسي، هوندا، ايشر.