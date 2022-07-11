مزاد علني لبيع خردة وتكييفات وسنترالات حكومية في 20 يوليو

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني، صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 20 يوليو الحالي، لبيع مجموعة من البضائع تشمل تكييف وسنترال وتليفونات وطابعات ومجموعة أخرى من البضائع من نفس النوعية خردة تابعين لمركز معلومات قطاع الأعمال العام.

البضائع المعروضة للبيع

وأضافت «الخدمات الحكومية»، في منشور رسمي على الموقع الإلكتروني، أن البضائع المعروضة للبيع في جلسة مزاد 20 يوليو الحالي تضم مجموعة من البضائع الخردة مثل أجهزة ونحاس وألمونيوم وبلاستيك وتكييف وسنترال وتليفونات وطابعات.

وأشارت الهيئة العامة للخدمات الحكومية إحدى هيئات وزارة المالية إلى أن جلسة عقد المزاد ستنعقد يوم الأربعاء الموافق لـ 20 يوليو الحالي لبيع الخردة والبضائع بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يصل ثمن كراسة الشروط إلى 400 جنيه

ووفقاً لـ«الخدمات الحكومية» يصل ثمن كراسة الشروط إلى 400 جنيه، مؤكدة أن الكراسة أحد الشروط اللازمة عند دخول قاعة المزاد العلني يوم 20 يوليو الحالي، هذا بالإضافة إلى ضرورة دفع مبلغ التأمين المؤقت المحدد بـ10 آلاف جنيه، مشددة على ضرورة إبراز إيصال دفع قيمة التأمين المؤقت عند دخول قاعة المزاد العلني.

وأكدت «الخدمات الحكومية» أنه عند شراء لوط واحد من البضائع يمكن الشراء من خلال بطاقة الرقم القومي (سارية في تاريخ انعقاد جلسة المزاد العلني) للأفراد بينما عند شراء أكثر من لوط خردة يتطلب الأمر إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري كشرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشاركين في جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري معاينة البضائع محل المزاد، علاوة على ذلك يمكنهم اصطحاب أشخاص من ذوي خبرة في معاينة البضائع إذ أن المعاينة شرط وأساس البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الذي ينظم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والحكومية ومنها إجراء جلسات المزاد العلني.