مزاد علني لبيع ناتج ثمار نخيل البلح بالأقصر.. الإجراءات والشروط

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدة العلنية المحلية لعملية مزاد بيع ناتج ثمار نخيل البلح للعام 2022، على أن تُحدد جلسة المزايدة يوم الاثنين الأول من أغسطس 2022 الساعة الثانية ظهراً، بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر الثقافة بالأقصر.

سحب كراسة الشروط

تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 299 جنيهاً مصرياً، من إدارة العقود والمشتريات، مع سداد قيمة تأمين دخول المزاد، وتبلغ 600 جنيه، تزداد إلى 3% من إجمالي القيمة، فور رسو المزاد، ويسدد باقي ثمن الصفقة خلال 15 يوماً من تاريخ الجلسة.

الشروط والمواصفات

وأكدت محافظة الأقصر أنه على راغبي دخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات والحضور في الموعد المحدد للجلسة، ومعه صورة ضوئية من المستندات المطلوبة، وتتضمن بطاقة الرقم القومي سارية، والبطاقة الضريبية سارية، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وأي أوراق أو مستندات أخرى مذكورة بكراسة الشروط والمواصفات.

ندوة عن التغيرات المناخية

وفي سياق منفصل، نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ندوة اليوم الخميس، في مدرسة «الشيخ أبو العلا» بمدينة الأقصر، بعنوان «التغيرات المناخية الآثار والأضرار»، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

شهدت الندوة، التي حاضر فيها الدكتور أحمد العراقي، منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، عرضاً مفصلاً عن الآثار والأضرار التي تنتج عن التغيرات المناخية وكيفية تجنب الأضرار، ثم قدم طلبة المدرسة استعراضاً فنياً يدعو إلى الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها.

ومن جانبها، أوضحت رجاء شوقي، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أنه بناءً على توجيهات محافظ الأقصر، تم تقديم خطة متكاملة للتوعية بأضرار التغيرات المناخية خلال النصف الثاني من عام 2022.