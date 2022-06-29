«مرسيدس بنز»: أزمة الرقائق الإلكترونية مستمرة حتى 2023

توقع الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات، أولا كايلينيوس، استمرار النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية، طوال هذا العام وحتى عام 2023.

وقال «كايلينيوس»، إن النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية سيستمر من الآن وحتى عام 2023، مضيفًا: «وضع أشباه الموصلات حاضر للغاية وسيكون تحديًا للصناعة طوال هذا العام وحتى العام المقبل».

الطلب لا يزال مرتفعًا عالميًا

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية في مؤتمر Reuters للسيارات في أوروبا في ميونيخ، إنه على الرغم من تقلبات السوق، لا يزال لدى شركة صناعة السيارات عدد كبير من الطلبات المتراكمة، ولم نر أي مؤشرات حتى الآن على أن الطلب يتراجع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات، إنه مع انتقال صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية (EVs)، موضحًا أن مرسيدس-بنز ستلعب دورًا أكثر نشاطًا عبر سلسلة التوريد الخاصة بها وصولًا إلى حيث يتم استخراج المواد الخام.

أضاف كايلينيوس: «نحن لا نتوقف عند مصانع خلايا البطاريات... علينا أن نمر بسلسلة القيمة بأكملها هنا لأن هناك الكثير في الحركة».

10 سنوات للتحول للسيارات الكهربائية

ولفت إلى أن الأمر سيستغرق عقدًا من الزمن لتحويل مصانع محركات الشركة إلى صناعة سيارات كهربائية بالكامل فقط، لكنه أضاف أنه واثق من إمكانية إدارتها بطريقة منظمة.

ويعد نقص الرقائق الإلكترونية اللازمة لتصنيع السيارات أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة الاستراتيجية منذ ظهور جائحة كورونا، وتأثرت على إثرها أرباح العديد من الشركات، وكذلك مستوى الإنتاج الكلي للسيارات.